Karşıyaka'da Kasalı başkanlığa soğuk

Karşıyaka'da olağan kongre öncesi futbol şubesini şirketleştirme projesi geliştiren camia üyelerinin dernek başkanı adayı olarak ismi ön plana çıkan camianın duayen isimlerinden Mehmet Ali Kasalı, başkanlık düşüncesi olmadığını açıkladı.

Karşıyaka'da olağan kongre öncesi futbol şubesini şirketleştirme projesi geliştiren camia üyelerinin dernek başkanı adayı olarak ismi ön plana çıkan camianın duayen isimlerinden Mehmet Ali Kasalı, başkanlık düşüncesi olmadığını açıkladı.

Karşıyaka'da yıllarca yöneticilik yaptığını, başkanlığın en büyük hayali olduğunu söyleyen Kasalı, "Karşıyaka başkanlığı benim için çok büyük bir onur ancak şu anki iş yoğunluğum buna müsade etmez. Yaşım ve işlerim gereği direkt kulüp yöneticiliği yapamam" dedi.

Ege temsilcisinde şirket projesinde öncü olan Cenk Karace'nin de dernek yönetimi değil şirket yönetiminde yer almayı planladığı öğrenildi.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı