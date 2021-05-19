Karşıyaka'da karar zamanı
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Karşıyaka'da karar zamanı

Karşıyaka'da karar zamanı
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de üst üste 4'üncü sezonunu geçirmeye hazırlanan Karşıyaka'da olağan kongre kararının hafta sonuna kadar alınması bekleniyor.

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de üst üste 4'üncü sezonunu geçirmeye hazırlanan Karşıyaka'da olağan kongre kararının hafta sonuna kadar alınması bekleniyor. Son dönemde camianın kongre baskısı yaptığı yeşil-kırmızılı yönetimin haziran ayı içinde kongreye gideceği öğrenildi. Son seçimli kongresini 20 Ocak 2018'de yapan Kaf-Kaf'ta 3.5 yıldır aralıksız başkanlığı sürdüren Turgay Büyükkarcı'nın yeniden aday olması bekleniyor. Eski başkanlardan Cenk Karace, futbol şubesini camiadan güçlü isimlerin oluşturduğu bir projeyle şirketleştirmeye talip oldu. Cenk Karace ve arkadaşları, camianın önemli isimleriyle Karşıyaka'nın yıllardır transfer yasağıyla alt liglerde kaldığı futbolda kurtuluşu olarak gördükleri şirket projesiyle ilgili temaslarını sürdürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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