Karşıyaka'da kaptan yollarda TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Karşıyaka'nın kaptanı Mustafa Aşan, İzmir'e gelmek için memleketi Diyarbakır'dan otobüsle yola çıktı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Karşıyaka'nın kaptanı Mustafa Aşan, İzmir'e gelmek için memleketi Diyarbakır'dan otobüsle yola çıktı.

Salgın başlar başlamaz oyuncularını eve yollayan yeşil-kırmızılı kulüpte Mustafa Aşan da ailesinin yanına Diyarbakır'a gitti. Pandemi nedeniyle şehirler arası ulaşımın yasaklandığı için tecrübeli oyuncu İzmir'e gelemedi. Yarın Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yapılması planlanan Kovid 19 testine de girmek için yola çıkan Mustafa Aşan, bin 425 kilometrelik yol kat edecek. Tecrübeli oyuncu otobüsle yaklaşık 20 saat seyahat ettikten sonra takıma katılacak. Yıllar sonra uzun bir karayolu yolculuğuna çıkacağını belirten tecrübeli oyuncu, "İç hat uçuşu olmadığı için otobüsle gelmek zorundayım. Ben Diyarbakır'dan yola çıkacağım. Antrenörümüz Ümit Payaslı da Adana'dan otobüse binecek. İkimiz bir uzun bir yolu geçtikten sonra Karşıyaka'ya varacağız. Liglerinde ne olacağı belli değil. Umarım yetkililer en doğru kararı verir. Her şeyin başı sağlık" dedi.

Kaynak: DHA