Karşıyaka'da kaleci Efe de gitti
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Karşıyaka'da kaleci Efe de gitti

Karşıyaka'da kaleci Efe de gitti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağını kaldırabilmek için zamanla yarışırken, bir yandan da takıma takviye yapmayı sürdüren Karşıyaka, kalecilerden Efe Öcal'la yollarını ayırdı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağını kaldırabilmek için zamanla yarışırken, bir yandan da takıma takviye yapmayı sürdüren Karşıyaka, kalecilerden Efe Öcal'la yollarını ayırdı. Transfer yasağı nedeniyle isimleri açıklanmayan 2 kaleci takviyesi yapan yeşil-kırmızılılar, 22 yaşındaki file bekçisinden kulüp bulmasını istedi.

Efe'yle birlikte geçen sezonki kadrosundan şimdiden toplam 13 ismi takımdan eleyen Karşıyaka'da pazartesi günü başlayacak Afyonkarahisar kampı öncesinde kadroya tekrar neşter vurulabileceği öğrenildi. Transfer yasağını geçici olarak açmak için borçlu olduğu birçok futbolcu ve teknik adamdan muvafakatname alan İzmir temsilcisi, transfer sezonunun bitimine yaklaşık 1 ay kala alacaklarının tamamını isteyen isimleri ikna çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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