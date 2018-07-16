Karşıyaka'da Judo Şampiyonasına Unutulmaz Final

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Türkiye Judo Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 'Minikler Judo Türkiye Şampiyonası' dillere destan olan bir finalle sona erdi. 63 ilden bin 50 sporcunun katıldığı dev organizasyonda, kıran kırana müsabakalar yaşandı.

Karşıyaka Belediyesi, ilçede bu yıl ikinci kez Minikler Judo Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Türkiye Judo Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen şampiyona, 13-15 Temmuz tarihleri arasında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Organizasyona 63 ilden, 215 kulüp ile 1050 minik judocu katıldı. 187 antrenör ve 50 hakem görev yaptı.

Şampiyonada, 2006-2007 doğumlu sporcular, kiloya göre 10 kategoride mücadele etti. Her kategoride dereceye giren sporculara madalya verildi. Büyük ilgi gören turnuvada sporseverler de minik judocuları yalnız bırakmadı. Üç gün boyunca tribünleri dolduran Karşıyakalılar, ellerinde Türk Bayrakları ile sporculara destek oldu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, önemli bir organizasyona ev sahibi yaptıklarını ifade ederek, "Judo gücümüzü ve zekamızı en doğru şekilde kullanmamızı öğreten bir sanattır. Bizim mücadelemiz daha özgür, barış içinde yarınlara uyanmak, çocuklarımızı böyle bir ülkede yetiştirmektir. Bu turnuva ile de Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce çocuğumuzu bir araya getirmekten büyük gurur ve mutluluk duyduk. Hepsini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da, "Bizlerden desteğini esirgemeyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ile Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne teşekkür ediyor, şampiyonaya katılan ve dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu. - İZMİR