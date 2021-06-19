Karşıyaka'da Işıldar'dan adaylık temasları

Karşıyaka'da ilk tarihi 26-27 Haziran olarak açıklanıp yasal çoğunluk sağlanamayacağından 3-4 Temmuz'da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi 3.5 yıldır görevi yürüten Başkan Turgay Büyükkarcı, adaylığını açıklarken, Serdar Işıldar ve ekibi de hazırlık yapıyor.

Karşıyaka'da ilk tarihi 26-27 Haziran olarak açıklanıp yasal çoğunluk sağlanamayacağından 3-4 Temmuz'da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi 3.5 yıldır görevi yürüten Başkan Turgay Büyükkarcı, adaylığını açıklarken, Serdar Işıldar ve ekibi de hazırlık yapıyor. Yeşil-kırmızılılarda basketbol şubesinin eski başkanlarından Işıldar'ın eski divan kurulu ve kulüp başkanlarından Cihan Büyükoral'ın da desteğini alıp Emre Sarıgedik, Serhat Bayülken, Onur Keleş, Volkan Sintaç gibi isimlerle birlikte seçimde başkanlığa aday olabileceği iddia ediliyor. Yönetime adaylıkla ilgili kendilerine camiadan baskı olduğunu belirten Işıldar, henüz net karar vermediklerini söyledi.

Futbol şubesinin şirketleştirilmesi projesine destek veren isimlerden olan Serdar Işıldar, "Camiadan ciddi istek ve baskı var. İskelet yönetim kurulu kadromuz hazır ama henüz net karar vermedik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Aday olmak, yönetim oluşturmak kolay, asıl seçimi kazandıktan sonra yol haritasını çizmek önemli. Futbol, basketbol, voleybol tarafı ve borçlar var. Transfer yasağıyla ilgili karar verilmesi gerekiyor. Yasak muvafakatname alınarak mı kaldırılır, borçlar temizlenerek mi önemli. Şirketleşme noktasında sağlam temeller üzerinde yürütülmeli. Önümüzdeki günlerde kararımız netleşir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş