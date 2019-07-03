Karşıyaka'da ipler koptu

Karşıyaka'da 2 hafta önce futbol takımına destek verilmediği için istifa kararı alan yönetimin etkili ismi Başkan Vekili Gökhan Şensan, Başkan Turgay Büyükkarcı ile son kez bir araya geldi. Divan Kurulu Başkanı Fatih Diniz aracılığıyla gerçekleşen görüşmede Büyükkarcı ve Şensan, futbol ve basketbol takımları ile kulüp bütçesini masaya yatırdı. Başkan Büyükkarcı, görüşmede kapılarının istifa eden isimlere açık olduğunu ancak her şartta yola kalan isimlerle devam edeceğini söyledi.

Büyükkarcı ve Şensan ortak noktada buluşamazken son 1.5 yılda futbol şubesini yönettiği kulüpte futbol takımı ve tesislerin mali yükü ile personel maaşlarını karşılayan isim de olan Şensan, istifa kararının kesin olduğunu bildirdi. Karşıyaka, futbolda Gökhan Şensan'ın yöneticiliğinde TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon Play-Off oynamıştı. Şensan'ın istifasının ardından beraberinde ana yönetimden 7 kişinin daha istifa kararı almasıyla Büyükkarcı yönetimi çok zayıflamıştı.

ÖZGÜR VE BURAK'A GÜVEN TAM

Diğer taraftan, iç transferde sözleşmesi biten Onur Kıntaş'la yeniden anlaşmama kararı alan Karşıyaka, defansın solunda geçen sezon altyapısından vitrine çıkardığı Özgür ve Burak'a güveniyor. İki genç futbolcudan da beklentisinin yüksek olduğunu belirten teknik direktör Mesut Toros, "Karşıyaka'ya pırıl pırıl genç futbolcular, Türk futboluna da önemli yıldız adayları kazandırdık. Özgür, Burak ve geçen sezon şans bulmaya başlayan genç futbolcularımıza güvenim tam. Yeni sezonda yine takımın önemli parçaları olacaklar. Karşıyaka'nın geleceği gençlerimiz" dedi.

Kaynak: DHA

- İzmir