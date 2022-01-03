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Karşıyaka'da imzalar yakın

Karşıyaka'da imzalar yakın
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka, devre arasında transfer yasağını borçlu olduğu futbolculardan muvafakatname imzası alıp kaldırma konusunda son aşamaya geldi.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka, devre arasında transfer yasağını borçlu olduğu futbolculardan muvafakatname imzası alıp kaldırma konusunda son aşamaya geldi.

Yeşil-kırmızılılar, teknik direktör Ahmet Taşyürek'in orta saha, kanat ve santrfor bölgelerine istediği transferlerden birkaçı ile de prensipte anlaşma sağladı. Oyuncuların kulüpleriyle de orta yol bulmaya çalışan İzmir ekibinde 2-3 yeni transferin netleşmesi bekleniyor. Kadro dışı olan Doğukan İnci'nin de bu hafta transferlere karşılık takasla takımdan ayrılması öngörülüyor. İkinci yarının ilk iki maçını üst sıralardaki rakiplerinden Esenler Erokspor ve İçel İdmanyurdu'yla oynayacak olan Karşıyaka, bu maçlara kadar yeni transferlerine lisans çıkararak sahaya bambaşka kimlikle çıkmak istiyor.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

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