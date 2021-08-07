Karşıyaka'da imzalar yakın
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Karşıyaka'da imzalar yakın

Karşıyaka'da imzalar yakın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yer alan Karşıyaka'da bir yandan transfer yasağını kaldırmak için kulüpten alacağı bulunan eski futbolcu ve antrenörlerle anlaşmalara devam eden yönetimin diğer yandan dış transfer çalışmalarına başladığı bildirildi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yer alan Karşıyaka'da bir yandan transfer yasağını kaldırmak için kulüpten alacağı bulunan eski futbolcu ve antrenörlerle anlaşmalara devam eden yönetimin diğer yandan dış transfer çalışmalarına başladığı bildirildi.

Geçen sezonki kadrosundan 8 futbolcuyla yollarını ayıran yeşil-kırmızılılar, teknik direktör Cüneyt Biçer'in raporuyla yapılacak takviyeler için düğmeye bastı. Kaf-Kaf'ın dış transferde 4 oyuncuyla el sıkıştığı öğrenilirken, isimleri gizlenen bu futbolcuların Cüneyt Biçer'in eski öğrencileri olduğu ifade edildi. Karşıyaka'da transfer tahtasının açılmasının ardından yeni transferlerin açıklanması bekleniyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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