Karşıyaka'da ilk imzayı kaptan atacak

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktör Mesut Toros'la 2 yıllığına sözleşme yenileyen transfer yasaklısı Karşıyaka, iç transferde ilk imzayı takım kaptanı Mustafa Aşan'a attıracak. Son 5 sezondur forma giydiği yeşil-kırmızılılarda, istifa eden Başkan Vekili Gökhan Şensan'la geçen haftalarda söz kesip askere giden Mustafa, Samsun'daki 21 günlük vatani görevinin dönüşünde masaya oturacak. Terhis olacak futbolcunun pazartesi günü İzmir'e gelerek Başkan Turgay Büyükkarcı'yla buluşup sözleşme yenileyeceği öğrenildi. Takımın en önemli isimlerinden Mustafa'yı kadroda tutacak yeşil-kırmızılılar, Hakan Kuş, Arif gibi isimlere de bir an önce imza attırmayı hedefliyor.



Kaynak: DHA

- İzmir