Karşıyaka'da İbrahim Cezayir resmen gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karşıyaka'da İbrahim Cezayir resmen gitti

Karşıyaka'da İbrahim Cezayir resmen gitti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da daha önce yolların ayrılmasına karar verilen Teknik Direktör İbrahim Cezayir'in sözleşmesi feshedildi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da daha önce yolların ayrılmasına karar verilen Teknik Direktör İbrahim Cezayir'in sözleşmesi feshedildi. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörü İbrahim Cezayir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze göstermiş olduğu emekler için Cezayir'e teşekkür ediyor, sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Demet Akalın Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Roland Garros Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karşıyaka'da İbrahim Cezayir resmen gitti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 17:06:43. #1.14#

title