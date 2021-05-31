Karşıyaka'da İbrahim Cezayir resmen gitti

MİSLİ.com 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da daha önce yolların ayrılmasına karar verilen Teknik Direktör İbrahim Cezayir'in sözleşmesi feshedildi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da daha önce yolların ayrılmasına karar verilen Teknik Direktör İbrahim Cezayir'in sözleşmesi feshedildi. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörü İbrahim Cezayir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze göstermiş olduğu emekler için Cezayir'e teşekkür ediyor, sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı