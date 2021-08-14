Karşıyaka'da Hüseyin'den imza
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Karşıyaka'da Hüseyin'den imza

Karşıyaka'da Hüseyin'den imza
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig'de haftalardır borçlu olduğu eski futbolcularından muvafakatname alarak transfer yasağını geçici süreyle kaldırmaya çalışan Karşıyaka, Hüseyin Atalay'ı da ikna etti.

TFF 3'üncü Lig'de haftalardır borçlu olduğu eski futbolcularından muvafakatname alarak transfer yasağını geçici süreyle kaldırmaya çalışan Karşıyaka, Hüseyin Atalay'ı da ikna etti. Yeşil-kırmızılılarda 2013-2014 sezonunda forma giyen futbolcu, Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşmiş alacaklarının yüzde 50'sinin ödenmesi koşuluyla Kaf-Kaf'la arasındaki dosyayı kapatmayı kabul etti. Karşıyaka'nın muvafakatname vermesi için geçen hafta anlaşmaya vardığı eski futbolcularından Veli Torun ise son anda imza atmaktan vazgeçti. Antrenmanlarını bir süredir Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdüren Karşıyaka, pazartesi günü Afyon'a kampa gidecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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