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Karşıyaka'da hedef 2. Lig

Karşıyaka, 3. Lig play-off yarı final mücadelesinde Derince Belediye'yi 1-0 devirerek finale kalmayı başardı.

Karşıyaka'da hedef 2. Lig
23.07.2020 10:45 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:49

Karşıyaka, 3. Lig play-off yarı final mücadelesinde Derince Belediye'yi 1-0 devirerek finale kalmayı başardı. İzmir ekibi, finalde Turgutluspor'u geçerek 2. Lig'e yükselmek istiyor.

TFF 3. Lig play-off yarı final mücadelesinde Karşıyaka ve Derince Belediye, Antalya Titanic Mardan Stadyumu'nda karşılaştı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadelenin ikinci yarısına yeşil-kırmızılılar etkili başladı. 50. dakikada Karşıyaka'nın genç forveti Doğukan İnci, Derince Belediye kalecisi Akın İsmail Köroğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve takımına penaltı kazandırdı. Penaltı atışında topun başına geçen Doğukan İnci, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra Derince Belediye topa daha fazla sahip olsa da Karşıyaka maçı 1-0 kazandı.

Karşıyaka'da hedef 2. Lig

Bu sonuçla Karşıyaka, 3. Lig play-off finaline yükseldi. İzmir ekibi, yarı finalin diğer ayağında Esenler Erokspor'u 2-1'lik skorla deviren Turgutluspor ile eşleşmiş oldu. Karşıyaka - Turgutluspor play-off final mücadelesi 26 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de Titanic Mardan Stadyumu'nda oynanacak. Bu sezon ligde bir kez karşılaşan iki ekibin İzmir'deki mücadelesinde kazanan taraf 2-1'lik skorla Manisa temsilcisi olmuştu. Yeşil-kırmızılılar bu maçı kazanarak, 2. Lig'e çıkmak istiyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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