Karşıyaka'da Harun formayı unuttu
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Karşıyaka'da Harun formayı unuttu

15.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:33
Karşıyaka'da Harun formayı unuttu

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve yarışı veren Karşıyaka'da geçen sezonlarda takımın jokeri olan Harun, bu sezon formaya hasret kaldı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve yarışı veren Karşıyaka'da geçen sezonlarda takımın jokeri olan Harun, bu sezon formaya hasret kaldı. Kaf-Kaf'ın üst üste Play-Off oynadığı 2018-19 sezonunda 22'si ilk 11'de 29, geçen sezon 12'si ilk 11'de 25 maçta forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon ise yedek kulübesini mesken tuttu. Harun, bu sezon oynanan 12 maçın hiçbirine 11'de başlayamadı.

Genç futbolcu 8 maçta sonradan oyuna dahil olup yalnızca toplam 123 dakikada sahada kalabildi. Harun, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yapılan iki maçta da 11'de oynayıp, kupada Bursaspor'a gol atmıştı. Futbolcunun golün ardından 30 Ekim'deki İzmir depreminin ardından enkaz altından kurtarılıp sembol olan çocuklar için formasının altına giydiği, "Her şeye rağmen umut var, İdil, Elif, Ayda" yazılı tişörtü göstermesi ve yaptığı hareket alkış almıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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