Karşıyaka'da Hakan kendini aştı
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Karşıyaka'da Hakan kendini aştı

06.03.2021 10:24 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:27
Karşıyaka'da Hakan kendini aştı

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 10 maçta tek galibiyetle yetinerek şampiyonluk hedefinin uzağında kalan Karşıyaka'da hücum hattında yalnız Hakan Kuş ayakta kaldı.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 10 maçta tek galibiyetle yetinerek şampiyonluk hedefinin uzağında kalan Karşıyaka'da hücum hattında yalnız Hakan Kuş ayakta kaldı. Bu sezon çıktığı 22 maçta 13 gol atarak takımın en skorer ismi olan Hakan, şimdiden kendi rekorunu kırdı. Daha önce 2018-19 sezonunda ligde 35 maçta 12 gol atan Hakan, son Çatalcaspor mücadelesinde 2 kez ağları sarsarak en skorer performansını sergiledi.

Karşıyaka'nın bu sezon attığı 27 golün yarısını tek başına kaydeden tecrübeli futbolcu, grupta gol krallığı yarışında da zirveye yerleşti. Kaf-Kaf'ta stoper Cenk ve 13 maçtır ağları sarsamayan Doğukan'ın da 4'er golü bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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