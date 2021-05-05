Karşıyaka'da Hakan'a talip çok
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Karşıyaka'da Hakan'a talip çok

Karşıyaka'da Hakan'a talip çok
Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonu şampiyonluk hedefinin uzağında tamamlayan Karşıyaka'da bu sezon kadronun en parlayan ismi olan Hakan Kuş, transferde gözde.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonu şampiyonluk hedefinin uzağında tamamlayan Karşıyaka'da bu sezon kadronun en parlayan ismi olan Hakan Kuş, transferde gözde. Bu sezon attığı 15 golle takımın en skorer ismi olup kariyerinin de en çok gol attığı dönemini geçiren 27 yaşındaki forvete TFF 1'inci Lig'den Ümraniyespor, Boluspor ve Adanaspor'un talip olduğu öğrenildi.

Bu kulüplerin Hakan Kuş'u listeye alıp menajeri vasıtasıyla nabız yokladıkları belirtildi. Karşıyaka'da 2012 yılında profesyonelliğe geçen Hakan, transfer yasaklısı kulüpte özellikle son 4 senedir takımın değişilmezi oldu. Bu sezon bireysel kariyerinde zirveye çıkan golcü futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Kaf-Kaf, futbolcusuyla başka bir kulübe imza atmadan önümüzdeki günlerde masaya oturmayı planlıyor.


Karşıyaka'da Hakan'a talip çok

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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