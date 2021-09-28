Karşıyaka'da Güzel Sanatlar Lisesi açılacak

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Karşıyaka ilçesinde, kurumsal olarak müzik ve resim dallarında eğitim verecek güzel sanatlar lisesi açılacağını bildirdi.

Necip Nasır, yaptığı yazılı açıklamada, okulun toplam 22 bin 775 metrekare arazi üzerinde, 12 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını belirtti.

İzmir Körfezi'ne hakim konumda kurulacak lisenin, çevresiyle bütüncül, mimarisi ve peyzajıyla da dikkat çekeceğini kaydeden Nasır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Lisemiz kurumsal olarak müzik ve resim dallarında eğitim verecek. 12 derslikli, 30 bireysel müzik odası, koro ve orkestra odaları, ses kayıt stüdyosu, resim, heykel-modelaj, seramik, fotoğraf, grafik, desen atölyeleri, 112 yataklı kız ve erkek öğrenci pansiyonu, yemekhane, kantin, spor salonu ve 400 kişi dinleyici kapasiteli konser salonundan oluşacak. Mimarisi ve sosyal donatılarıyla da dikkat çeken Karşıyaka Güzel Sanatlar Lisesini şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz."