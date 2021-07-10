Karşıyaka'da Güraçar sesleri
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Karşıyaka'da Güraçar sesleri

Karşıyaka'da Güraçar sesleri
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de transfer yasağını kaldırıp 5 yıldır altyapı ağırlıklı futbolcularla mücadele eden kadrosunu takviye etmeye çalışan Karşıyaka, teknik direktörlük için Erman Güraçar'la anlaşmaya yakın.

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de transfer yasağını kaldırıp 5 yıldır altyapı ağırlıklı futbolcularla mücadele eden kadrosunu takviye etmeye çalışan Karşıyaka, teknik direktörlük için Erman Güraçar'la anlaşmaya yakın. Hem A takımı yönetecek hem de altyapılardaki tüm takımları koordine edecek bir teknik adamla anlaşmak isteyen Kaf-Kaf'ın 47 yaşındaki Güraçar'la anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. 

Futbolculuk döneminde Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor, Denizlispor, Manisaspor, Bucaspor dahil birçok kulüpte oynayan Güraçar, Buca'da sportif direktörlük, Somaspor, Ayvalıkgücü Bld, Halide Edip Adıvarspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor ve Niğde Anadolu'da teknik direktörlük yaptı. Adı geçen sezon da Karşıyaka'yla anılan Güraçar, sözleşme imzaladığı takdirde yardımcılıklarını yeşil-kırmızılıların eski futbolcularından Ahmet Çağıran ve Kaleci Antrenörü Süleyman Küçük yapacak. Karşıyaka, İbrahim Cezayir'le yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük için Ender Alkan'la da görüşmüştü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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