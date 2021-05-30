Karşıyaka'da gündem şirketleşme
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Karşıyaka'da gündem şirketleşme

Karşıyaka'da gündem şirketleşme
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kongre tarihinin netleşmesini bekleyen Karşıyaka'da camia içinden 200'ü aşkın ismin futbol şubesini şirketleştirerek transfer yasağıyla demir attığı 3'üncü Lig'den kurtarma projesiyle ilgili gelişmeler taraftarın da yakın takibinde.

Kongre tarihinin netleşmesini bekleyen Karşıyaka'da camia içinden 200'ü aşkın ismin futbol şubesini şirketleştirerek transfer yasağıyla demir attığı 3'üncü Lig'den kurtarma projesiyle ilgili gelişmeler taraftarın da yakın takibinde. Taraftarlar, sosyal medyada anketler düzenleyip yeşil-kırmızılılardan şirketleşmeyle ilgili yanıtları topluyor. Kulübün birçok eski başkanı ve yöneticisinin yer aldığı şirket projesinin detayları önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıyla belli olacak. Karşıyakalılar, şirket projesi gerçekleşirse hisse satışından elde edilecek dev kaynakla 5 yıldır süren transfer yasağını kaldırıp, basamakları tek tek çıkarak Süper Lig hedefine ulaşmayı hayal ediyor. Yeşil-kırmızılılarda İstanbul'daki Play-Off finalinde İskenderun FK'yı seri penaltı atışlarıyla yenerek 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e çıkan İzmir temsilcisi Bucaspor'un şampiyonluk ilanının Karşıyaka'daki reklam panolarına asılması ise taraftarın tepkisini çekti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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