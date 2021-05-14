Karşıyaka'da gündem kongre

FUTBOL ve voleybolda sezonu hedefine ulaşamadan tamamlayıp FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadığı basketbolda ise Süper Lig'de Play-Off'taki mücadelesini sürdüren Karşıyaka'da camia kongreye odaklandı.

FUTBOL ve voleybolda sezonu hedefine ulaşamadan tamamlayıp FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadığı basketbolda ise Süper Lig'de Play-Off'taki mücadelesini sürdüren Karşıyaka'da camia kongreye odaklandı. Son seçimli kongresini 3.5 yıl önce yaparak geçen sene koronavirüs pandemisi nedeniyle sandığa gitmeyi erteleyen yeşil-kırmızılılarda genel kurul tarihinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Yönetimin bayram tatili sonrası toplanıp kongreyi ele alması öngürülüyor. Karşıyaka'da yönetimden istifalara rağmen kadroyu dışarıdan takviye ederek 3.5 yıldır aralıksız başkanlığı sürdüren Turgay Büyükkarcı'nın seçim tarihi belli olduğunda yeniden göreve talip olması bekleniyor. Eski başkanlardan Cenk Karace, Karşıyakalıların yer aldığı güçlü bir oluşumla futbol şubeyi şirketleştirip 5 yıldır devam eden transfer yasağını kaldırmayı planlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı