Karşıyaka'da Güleryüz'e tepki - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karşıyaka'da Güleryüz'e tepki

Karşıyaka'da Güleryüz'e tepki
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

KARŞIYAKA'nın Bölgesel Gelişim Ligi'ndeki U19 takımını çalıştıran Antrenör Yasin Güleryüz'ün yeşil-kırmızılıların ezeli rakibi Göztepe'nin Spor Toto Süper Lig'de 2-1 kazandığı Medipol Büşükşehir deplasmanının ardından yaptığı paylaşım, taraftarları kızdırdı.

KARŞIYAKA'nın Bölgesel Gelişim Ligi'ndeki U19 takımını çalıştıran Antrenör Yasin Güleryüz'ün yeşil-kırmızılıların ezeli rakibi Göztepe'nin Spor Toto Süper Lig'de 2-1 kazandığı Medipol Büşükşehir deplasmanının ardından yaptığı paylaşım, taraftarları kızdırdı. Daha önce uzun dönem Göztepe altyapısında görev yapıp geçen sezon teknik direktör İlhan Palut'la yolların ayrıldığı dönemde A takımla Süper Lig'de de maçlara çıkan Güleryüz, Başakşehir karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından, "Göztepemiz ligin en iyi ilk 5 takımından biridir. Bunda hoca ve ekibi artı ona destek olan yönetim 10 üzerinden 10'u hak etmiştir. Bu saatten sonra Real Madrid gelsin gömeriz. Hoca ve ekibi tam puan. Göztepe gerçek Göztepelilerindir" paylaşımını yaptı.

TARAFTARDAN TEPKİ ÇEKTİBirçok Karşıyakalı, Güleryüz'ün Karşıyaka'nın antrenörü olarak yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Güleryüz, tepkilerin ardından paylaşımı sildi. Yasin Güleryüz yönetiminde U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4'üncü Grup'ta lider olan Karşıyaka'nın dün Bodrumspor'la deplasmanda oynaması gereken maç, Bodrum İsmail Altındağ Sahası'ndaki olumsuz şartlar nedeniyle ertelendi.


- İzmir
Karşıyaka'da Güleryüz'e tepki

Karşıyaka'da Güleryüz'e tepki

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, İlhan Palut, Karşıyaka, Göztepe, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title