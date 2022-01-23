Karşıyaka'da Güleryüz'e tepki

KARŞIYAKA'nın Bölgesel Gelişim Ligi'ndeki U19 takımını çalıştıran Antrenör Yasin Güleryüz'ün yeşil-kırmızılıların ezeli rakibi Göztepe'nin Spor Toto Süper Lig'de 2-1 kazandığı Medipol Büşükşehir deplasmanının ardından yaptığı paylaşım, taraftarları kızdırdı. Daha önce uzun dönem Göztepe altyapısında görev yapıp geçen sezon teknik direktör İlhan Palut'la yolların ayrıldığı dönemde A takımla Süper Lig'de de maçlara çıkan Güleryüz, Başakşehir karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından, "Göztepemiz ligin en iyi ilk 5 takımından biridir. Bunda hoca ve ekibi artı ona destek olan yönetim 10 üzerinden 10'u hak etmiştir. Bu saatten sonra Real Madrid gelsin gömeriz. Hoca ve ekibi tam puan. Göztepe gerçek Göztepelilerindir" paylaşımını yaptı.

TARAFTARDAN TEPKİ ÇEKTİBirçok Karşıyakalı, Güleryüz'ün Karşıyaka'nın antrenörü olarak yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Güleryüz, tepkilerin ardından paylaşımı sildi. Yasin Güleryüz yönetiminde U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4'üncü Grup'ta lider olan Karşıyaka'nın dün Bodrumspor'la deplasmanda oynaması gereken maç, Bodrum İsmail Altındağ Sahası'ndaki olumsuz şartlar nedeniyle ertelendi.