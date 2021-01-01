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Karşıyaka'da gözler 3 isimde

01.01.2021 13:38 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:42
Karşıyaka'da gözler 3 isimde

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki zirve yarışında 9'u koronavirüse yakalanan toplam 10 oyuncusundan yoksun çıktığı çıktığı Osmaniye Futbol Kulübü maçını 3-1 kaybederek yara alan Karşıyaka'da gözler karantinadan çıkacak 3 futbolcuya çevrildi.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki zirve yarışında 9'u koronavirüse yakalanan toplam 10 oyuncusundan yoksun çıktığı çıktığı Osmaniye Futbol Kulübü maçını 3-1 kaybederek yara alan Karşıyaka'da gözler karantinadan çıkacak 3 futbolcuya çevrildi. 24 Mart'taki Altındağspor maçı öncesi koronavirüs testleri pozitif çıktığı için son 2 karşılaşmada forma giyemeyen Onur, Mustafa Değirmenci ve Harun, 10 günlük zorunlu karantina süreçlerini tamamladı. 

Yeniden teste girecek 3 futbolcu PCR testlerinin negatif çıkması durumunda 6 Ocak Çarşamba günü Erbaaspor'la oynanacak devrenin son maçında forma giyebilecek. Altındağ mücadelesi sonrası 25 Aralık Cuma günü yapılan testleri pozitif sonuçlandığı için Osmaniye deplasmanında forma giyemeyen Doğukan, Arif, Metin, Fatih ve Berke'nin izolasyon süreçleri de hafta başında bitecek. Bu isimler de PCR testleri negatif çıkarsa devrenin son maçında sahada olabilecek. Federasyon, koronavirüs salgınında daha önce 14 gün olarak belirlediği karantina süresini geçen ay 10 güne indirmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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