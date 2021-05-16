Karşıyaka'da gözler 1 Haziran'da
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Karşıyaka'da gözler 1 Haziran'da

Karşıyaka'da gözler 1 Haziran'da
Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de sezonu hedefinin gerisinde tamamlayan Karşıyaka'da 3.5 yıldır yapılmayan seçimli genel kurulun tarihiyle ilgili gözler 1 Haziran'a çevrildi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de sezonu hedefinin gerisinde tamamlayan Karşıyaka'da 3.5 yıldır yapılmayan seçimli genel kurulun tarihiyle ilgili gözler 1 Haziran'a çevrildi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona ererken, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yeni genelgeyle sivil toplum kuruluşları, sendika, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerde genel kurul dahil geniş katılımlı etkinliklerle ilgili yasaklar 1 Haziran'a kadar uzadı. 

Dernekler ve kooperatiflerde kısıtlamalar nedeniyle 1 aydır düzenlenemeyen kongrelerin 1 Haziran sonrası yeniden yapılması bekleniyor. 

50 bin kongre üyesi olan Fenerbahçe, 5-6 Haziran'a kongre kararı alırken, Karşıyaka yönetiminin yarınki Bakanlar Kurulu toplantısından çıkacak kararları da bekleyeceği, ardından kongre tarihini görüşeceği öğrenildi. Son 5 senedir transfer yasaklısı olarak futbolda 4'üncü lig kategorisinde mücadele eden yeşil-kırmızılılarda şubeyi şirketleştirip yasağı kaldırma projesiyle göreve talip olan eski başkanlardan Cenk Karace, bir an önce kongre kararının alınmasını bekliyor. Yönetim kongre kararı almazsa, camiada seçim için imza kampanyası başlatılacağı öğrenildi. Başkan Turgay Büyükkarcı da kongre tarihi netleştikten sonra yeniden aday olmaya hazırlanıyor.HAMZA DAĞ GELİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, yarın Karşıyaka'yı ziyaret edecek. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde saat 18.00'de yeşil-kırmızılılarla bir araya gelecek Dağ'ın inşaatı temel aşamasında durup yıllardır yapımı beklenen Karşıyaka Stadı'yla ilgili son gelişmeleri yönetimle değerlendireceği, ardından FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Pınar Karşıyaka'yı kutlayıp, Türk Telekom'la oynanacak maçı izleyeceği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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