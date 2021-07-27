Karşıyaka'da Görkem yeni transfer
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Karşıyaka'da Görkem yeni transfer

Karşıyaka'da Görkem yeni transfer
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Karşıyaka'da Görkem Ali Kınay, yeni transfer gibi olacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Karşıyaka'da Görkem Ali Kınay, yeni transfer gibi olacak. Geçen sezon başında şans bulamadığı gerekçesiyle ayrılmak isteyip kulüpte kalan, ardından yine forma giyemeyince kulüp arayışına geçerek Fethiyespor'a kiralanan Görkem, sezon bittikten sonra Karşıyaka'yla sözleşme yenileyerek yuvada kalmıştı. Karşıyaka, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Mayıs 2022'de bitecek sözleşmesini 2023'e uzattı.

Yeşil-kırmızılılarda takımın ligde Play-Off oynadığı 2018-2019 sezonunda 26, 2019-2020 sezonunda da 19 maçta forma giyip kadronun önemli isimlerinden olan futbolcu, teknik direktör Cüneyt Biçer yönetiminde yine takımın asları arasına girmeye çalışacak. Geçen sezon Karşıyaka'da 2, kiralık gittiği 3'üncü Lig'de Play-Off yarı finali oynayan Fethiyespor'da 5 maçta forma giyen Görkem, yeni sezon hazırlıklarına takımla başladı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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