Karşıyaka'da Görkem uzattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karşıyaka'da Görkem uzattı

Karşıyaka'da Görkem uzattı
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

KONGRE sürecine kilitlenen Karşıyaka, iç transferde geçen sezonun ikinci yarısında Fethiyespor'a kiralanan Görkem Ali Kınay'ın sözleşmesini yeniledi.

KONGRE sürecine kilitlenen Karşıyaka, iç transferde geçen sezonun ikinci yarısında Fethiyespor'a kiralanan Görkem Ali Kınay'ın sözleşmesini yeniledi. Geçen sezon başında şans bulamadığı gerekçesiyle ayrılmak isteyip kulüpte kalan, ardından yine forma giyemeyince kulüp arayışına geçerek Fethiyespor'a kiralanan Görkem, sezon bittikten sonra kulübüyle sözleşme yeniledi. Kaf-Kaf,  22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Mayıs 2022'de bitecek sözleşmesini geçen ay 2023'e uzattı. Geçen sezon Karşıyaka'da 2, kiralık gittiği 3'üncü Lig'de Play-Off yarı finali oynayan Fethiyespor'da 5 maçta forma giyen Görkem, yeni sezon hazırlıklarına takımla başlayacak. Karşıyaka, Görkem gibi geçen sezon başı ayrılmak isteyerek devre arasında takıma dönen Özgür'ün sözleşmesini de mart ayında 2023'e uzatmıştı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Hadise Beren Saat Hazal Kaya Şeyma Subaşı
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karşıyaka'da Görkem uzattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:38:21. #1.16#

title