Karşıyaka'da Görkem kulüp arıyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta devre arasında Kuşadası'nda kamp yapan Karşıyaka'dan ayrılan orta saha oyuncusu Görkem Ali Kınay, kendisine talip olan kulüplerle görüşüyor.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta devre arasında Kuşadası'nda kamp yapan Karşıyaka'dan ayrılan orta saha oyuncusu Görkem Ali Kınay, kendisine talip olan kulüplerle görüşüyor. Kaf-Kaf'ta sezon başında da kadrodan ayrılıp ardından geri dönmesine rağmen ligde şans bulamayınca izin isteyip antrenmanlara çıkmayan Görkem, 3'üncü Lig'den kulüplerle görüşüyor. Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık gitmek için Karşıyaka kurmaylarıyla tekrar görüşeceği öğrenildi.

Altyapı patentli futbolcu Kaf-Kaf'ta 2017-18 sezonunda 2'nci Lig'de 8, 2018-19 sezonunda 3'üncü Lig'de 26, geçen sezon da 19 maça çıkıp 2 kez Play-Off tecrübesi yaşamıştı. Görkem bu sezon ise yalnız 2 Türkiye Kupası maçında yeşil-kırmızılı formayı giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı