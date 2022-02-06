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Karşıyaka'da galibiyet hasreti sürüyor

Demirören Haber Ajansı, Mustafa Köprülü - Spor
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Karşıyaka'da galibiyet hasreti sürüyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta galibiyete çok yaklaştığı Ofspor deplasmanından 1-1 beraberlikle dönen Karşıyaka'nın 3 puan özlemi 7 haftaya yükseldi.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta galibiyete çok yaklaştığı Ofspor deplasmanından 1-1 beraberlikle dönen Karşıyaka'nın 3 puan özlemi 7 haftaya yükseldi.

Zorlu karşılaşmada 83'üncü dakikada Metin'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen 89'uncu dakikada penaltıdan yediği golle 1 puana razı olan yeşil-kırmızılılar, ligde en fazla beraberlik elde eden takım olarak dikkat çekiyor. Karşıyaka, oynadığı 21 maçta 11 kez rakipleriyle yenişemedi ve böylelikle 22 puan kaybetti.

Teknik direktör Erman Güraçar, iç sahadaki Mardin maçının ardından görevde olduğu ikinci randevudan da beraberlikle ayrıldı. Hem sezon başında hem de devre arasında transfer yasağı kaldırarak takıma takviyeler yapan yeşil-kırmızılılar, istediği çıkışı bir türlü yakalayamadı. Play-Off hedefinden oldukça uzaklaşıp, alt sıralarda çakılı kalan Karşıyaka, kalan haftalarda korkulu rüya görmemek için mücadele edecek.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Ofspor, Spor, Haber

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