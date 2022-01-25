Karşıyaka'da futbola yeni yapılanma

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yıllardır süren yasağı geçici olarak açıp sezon başından beri 17 transfer yapmasına rağmen şampiyonluk hedeflerken düşme hattı sınırında kalan Karşıyaka'da futbolda yeni idari yapılanmaya gidiliyor.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yıllardır süren yasağı geçici olarak açıp sezon başından beri 17 transfer yapmasına rağmen şampiyonluk hedeflerken düşme hattı sınırında kalan Karşıyaka'da futbolda yeni idari yapılanmaya gidiliyor. Yeşil-kırmızılı yönetimin futbolda transferler ve takımla ilgili CEO görevlendireceği öğrenildi. Karşıyaka'da yeni yapılanmayla ilgili açıklama bekleniyor.

Son İçel İdmanyurdu deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönerek sezonun ikinci yarısında 2'de sıfır çeken, ilk yarıda 4 maç mağlup olmadığı serinin ardından son 5 maçtır 3 puana hasret kalıp 2 beraberlik, 3 yenilgi alan Karşıyaka'da yönetim, teknik direktör Ahmet Taşyürek'le de toplantı yaptı. Karşıyaka, cumartesi günü Bornova Stadı'nda Mardin 1969 Spor'la oynanacak maçı çıkış yakalamak için son fırsat olarak görüyor.

GÖZTEPE PAYLAŞIMI VEDA GETİRDİ

Karşıyaka, Spor Toto Süper Lig'de yer alan ezeli rakibi Göztepe'nin geçen hafta deplasmanda 2-1 kazandığı Medipol Başakşehir maçının ardından yaptığı paylaşımla taraftarı kızdıran U19 Antrenörü Yasin Güleryüz'le yollarını ayırdı. Daha önce uzun dönem Göztepe altyapısında görev yapıp geçen sezon teknik direktör İlhan Palut'la yolların ayrıldığı dönemde A takımla Süper Lig'de de maçlara çıkan Güleryüz, Başakşehir karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından, "Göztepemiz ligin en iyi ilk 5 takımından biridir. Bunda hoca ve ekibi artı ona destek olan yönetim 10 üzerinden 10'u hak etmiştir. Bu saatten sonra Real Madrid gelsin gömeriz. Hoca ve ekibi tam puan. Göztepe gerçek Göztepelilerindir" paylaşımını yapmıştı. Taraftarın tepkisini çeken Güleryüz, sosyal medya hesabının ele geçirildiğini, paylaşımın kendisiyle ilgisinin olmadığını savunmuştu. Güleryüz yönetimindeki Karşıyaka, U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4'üncü Grup'ta lider durumdaydı.