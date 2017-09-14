Karşıyaka'da 'Fon' İddiası

EKONOMİK krizden çıkmak için formül ararken geçen temmuz ayında önce şirketleşme iddialarını tartışan, ardından futbol şubesi için HB Pehlivanoğlu İnşaat'la sponsorluk anlaşması imzalayan Karşıyaka'da şimdi de fon şirketi gündeme geldi.



Eski futbolculardan Banahene'nin 56 bin 500 euro alacağı yüzünden geçen hafta FIFA'dan 3 puan silme cezası alan, yenilenmeyen Ulusal Kulüp Lisansı ve ödenmeyen yabancı futbolcu alacakları nedeniyle önümüzdeki günlerde yeni puan silme cezaları alma tehlikesi yaşayan yeşil-kırmızılı kulüpte Başkan Mutlu Altuğ'un bir fon şirketiyle temasta olduğu öğrenildi.



İddialara göre Altuğ'un kulübe bir süredir danışmanlık yapan Cemile Aylin Arslan aracılığıyla görüştüğü şirket, Karşıyaka'nın tüm borçlarını ödeyecek. Mayıs ayında yapılan kongrede 54 milyon 576 bin TL olarak açıklanan borcu, alacaklı sporcular, şahıslar ve kurumlarla anlaşma yoluna giderek kapatacak şirket, bunun karşılığında kulübün Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonları ile Spor Toto gelirlerini en az 5 yıl süreyle alacak. Proje gerçekleşirse şirketin tüm alacaklıların kulüp gelirlerine koyduğu temlikleri de devralacağı, anlaşma için genel kuruldan onay alma zorunluluğu olmadığı öğrenildi. - İzmir