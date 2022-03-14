Karşıyaka'da Fatih dönüyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta hafta sonu Karbel Karaköprü Belediyespor'la deplasmanda oynaması gereken maç olumsuz hava koşulları nedeniyle alt liglerdeki diğer müsabakalar gibi 1 hafta kaydırılan Karşıyaka'da sakatlığı bulunan Fatih Ergen iyileşti. Kaf-Kaf'ın kadrosuna ara transfer döneminde 2'nci Lig ekibi Pazarspor'dan katıldıktan sonra ilk 11'in bankolarından olan 27 yaşındaki ön libero, dizindeki sakatlık nedeniyle son maçlarda formaya hasret kaldı. Geçen hafta iyileşmesine rağmen dizinde nükseden ağrılar nedeniyle Büyükçekmece Tepecikspor önünde yine forma giyemeyen Fatih, takıma döndü. Tecrübeli futbolcunun bu hafta pazar günü Karaköprü deplasmanında sahadaki yerini alması bekleniyor. Fatih Ergen, Karşıyaka'ya transfer olduktan sonra 4'ü ilk 11'de 6 maçta yeşil-kırmızılı formayı giydi.