Karşıyaka'da elektronik iş yeri ruhsatı dönemi başladı!

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Pandemi koşullarının da etkisiyle hem belediye binasına gelişleri azaltmak hem de vatandaşların işini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen elektronik ruhsat uygulaması ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alımları için başvurular artık online olarak yapılacak.

E-Ruhsat hizmeti ile Karşıyaka'da işyeri açmak isteyen vatandaşlar, belediye binasına gitmek zorunda olmadan bilgisayar üzerinden gerekli evrakları öğrenerek ilk başvurularını yapabilecek. Ruhsat almak isteyenler https://www.karsiyaka.bel.tr/ adresi üzerinden e-belediye uygulaması içinde bulunan e-ruhsat bölümünde belirtilen evrakları tamamlayarak başvuruda bulunabilecek. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından incelenen başvurulara göre vatandaşlara bilgi verilecek, vatandaşlar süreç tamamlandıktan sonra başvurularının onaylanması durumunda belediyeye gelip ruhsatlarını teslim alabilecek.

ŞEFFAF VE GÜVENİLİR

Oluşturulan dijital altyapı ile vatandaşlar başvurularını takip edebilecek, süreç tamamen şeffaf bir şekilde ilerleyecek. SMS entegrasyonları ile başvuru sahipleri tüm süreçlerden bilgilendirilecek. Ayrıca QR kod sistemi ile hem güvenilirlik sağlanmış olacak hem de süreç daha hızlı işleyecek.

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