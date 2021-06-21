Karşıyaka'da eğlenceli etkinlik

Karşıyaka Belediyesi tarafından 'Sen de gel' sloganıyla düzenlenen mahalle şenlikleri etkinliklerinin ilk durağı Demirköprü Mahallesi oldu.

Mahalle şenliğimize "Sen de gel"

Mahalle muhtarlığının da desteği ile düzenlenen etkinlikte, mahallede ikamet eden kadın girişimciler ile kadın kooperatiflerinin açtığı standlar büyük ilgi gördü.

Hem vatandaşlara moral olması hem de birlik beraberliğin güçlenmesi ayrıca kadın girişimcilerin desteklenmesi için düzenlenen etkinlik kapsamında, Demirköprü Mahalle Muhtarlığı önünde stand açan girişimciler el emeği ürünlerini satışa sundu. Standlarda takıdan kıyafete kadar geniş yelpazede çok sayıda ürün sergilendi. Etkinlikte küresel salgın tedbirleri titizlikle uygulandı, sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.

BAŞKAN TUGAY'I GÜLÜMSETEN STANT

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da stand açan girişimcileri ziyaret etti. Ürünleri inceleyen Dr. Cemil Tugay katılımcıları tebrik etti. Katılımcılar arasında mahallenin çocukları da yer aldı. evde bulunan eski oyuncaklarını satışa sunan çocuklar etkinliğin gülümseten yanlarından biri oldu. Başkan Tugay, çocukların standını ziyaret edip onlarla sohbet etti. Katılımcı çocuklar, elde edecekleri gelir ile kitap alacaklarını belirtirken, çocukların bu davranışı Tugay'ı çok mutlu etti. Onlarla birlikte fotoğraf çektiren Tugay çocukları tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Ortaya koyduğunuz bu duyarlı davranış bizleri çok mutlu etti. Size ömür boyu başarılar diliyorum, sizler bizim geleceğimizsiniz."

MÜZİK DİNLETİSİ MORAL OLDU

İki gün süren etkinliğin son akşamında müzik dinletisi düzenlendi. Mahalle esnafının sponsorluğunda salgın döneminde işsiz kalan müzisyenlere bir nebze olsun yardımcı olabilmek adına düzenlenen dinletide Orkestar Sertan yer aldı. Keyifli anların yaşandığı program Karşıyakalılar için moral oldu. Yaz ayları boyunca sürecek olan etkinliklerin ikinci adresinin de 25 - 26 Haziran Nergiz ve Goncalar Mahallesi Nergiz parkında gerçekleşecek olan etkinliğe davetlisiniz.

Kaynak: Bültenler