Karşıyaka'da drone eğitimi tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karşıyaka'da drone eğitimi tamamlandı

Karşıyaka'da drone eğitimi tamamlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Karşıyaka Belediyesi, İzmir Eğitim Kooperatifi ve Maiden Flight Tech ile Karşıyaka Belediyesi Kooperatif Destekleme Merkezi tarafından organize edilen İHA-0 (İnsansız Hava Aracı-Drone) Ticari Pilot Eğitimi 28-29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi.

SERTİFİKALARINI ALDILAR

Toplam 16 saat teorik eğitim ve yarım saatlik uçuş eğitiminin ardından sertifika almaya hak kazanan 25 öğrenci ehliyetlerine kavuştu. Eğitim, ilçedeki 12-18 yaş aralığında dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve maddi imkanları kısıtlı gençlere ücretsiz olarak verildi. Eğitim sonrası gençler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı IHA – 0 Ticari Pilot Sertifikası, IHA – 0 Ticari Pilot Ehliyeti, IHA Bakım Onarım Eğitim Sertifikası ve Radyo/Telsiz Haberleşme Sertifikası sahibi oldu.

YERELDE KALKINMA

Konu ile ilgili açıklama yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay şu ifadeleri kullandı: ''Genç işsizliğin önemli bir problem olduğu ülkemizde, ilçedeki genç nüfusun rekabet gücünü artıracak bu tür eğitimlere yerelde kalkınma faaliyetleri kapsamında ağırlık vereceğiz'' dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ajda Pekkan Melisa Döngel Selin Şekerci İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karşıyaka'da drone eğitimi tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 10:22:36. #1.15#

title