Karşıyaka'da dört mevsim spor

25.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:53

HAFTA İÇİ HER SABAH

Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler; Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu, Muharrem Candaş Spor Salonu ve 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu'nda yapılacak. Program çerçevesinde tesislerde, uzman eğitmenler eşliğinde yoga, pilates, sabah sporu ve zumba gibi aktiviteler düzenlenecek. Hafta içi her gün saat 09.00'da başlayacak spor etkinliklerine ilişkin 367 00 60 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.

SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN

Her yaştan Karşıyakalıları sabah aktivitelerine davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için fiziksel aktivitenin önemine dair farkındalık yaratmayı hedefliyor; daha fazla vatandaşımızın bilinçli şekilde spor yapmasını sağlamak istiyoruz. Bu amaçla sabah aktivitelerimizi kış sezonunda da sürdüreceğiz. Güne hem zinde hem de keyifli bir başlangıç yapmak isteyen herkesi etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler