Karşıyaka'da Doğukan sorunu

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup kulüplerinden Karşıyaka'da sol kanat Doğukan İnce krizi yaşanıyor.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup kulüplerinden Karşıyaka'da sol kanat Doğukan İnce krizi yaşanıyor. Yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde başlayan yeşil-kırmızılılarda Doğukan antrenmanlara katılmıyor. Kulübe gelmek istemediği öğrenilen 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi devam ediyor. Yönetimin hukuki yollara başvurup, Doğukan için noter tespiti yaptıracağı belirtildi.Önceki sezon ismi Beşiktaş'la anılırken geçen sezonki performansıyla beklentilerin uzağında kalan genç futbolcunun durumu önümüzdeki günlerde netleşecek. Öte yandan transfer yasağını kaldırmak için eski kalecisi Özkan Karabulut'a alacağının yüzde 25'ini ödeyerek muvafakatname alan Karşıyaka, eski Yardımcı Antrenör Murat İsmet Erdeğer'e yüzde 50 ödeme yaparak borcu kapattı.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı