Karşıyaka'da Doğukan krizi çözüldü
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Karşıyaka'da Doğukan krizi çözüldü

Karşıyaka'da Doğukan krizi çözüldü
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezonda transfer yasağını aşarak şampiyon olacak bir kadro kurmayı hedefleyen Karşıyaka'da takımdan ayrılmak isteyen Doğukan İnci krizi çözüldü.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezonda transfer yasağını aşarak şampiyon olacak bir kadro kurmayı hedefleyen Karşıyaka'da takımdan ayrılmak isteyen Doğukan İnci krizi çözüldü.

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde 1 hafta önce başlayan antrenmanlara katılmayıp, takımla çalışmadığı noter kanalıyla tespit ettirilen 22 yaşındaki futbolcu ikna edildi. Geçen yıl transferde adı Beşiktaş'la anılan, geçen sezon içinde ise kötü performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan genç forvet, takımla antrenmanlara başlayacak. Altyapısından çıktığı yeşil-kırmızılılarla 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan futbolcu, 2019-2020 sezonunda 14, geçen sezon ise 6 kez ağları sarsmıştı. Takımın en golcü ismi Hakan Kuş'un İskenderun'a transfer olduğu, sözleşmeleri biten Mustafa Aşan ve Mehmet'le ise nikah tazeleyen Karşıyaka'da Doğukan krizinin çözülmesiyle iç transferde henüz durumu belli olmayan yalnız Anıl kaldı. Sözleşmesi bitip bedelli askerlik görevini yerine getiren Anıl'la önümüzdeki günlerde masaya oturulacak.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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