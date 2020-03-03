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Karşıyaka'da Doğukan'ın boşu yok

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 2 maçı 1 puanla geçmesine rağmen Play-Off hattındaki yerini koruyan Karşıyaka'da bu sezon takımın en skorer ismi olan Doğukan İnci, 6 haftadır golleriyle skor yükünü sırtlıyor.

03.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:18
Karşıyaka'da Doğukan'ın boşu yok

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 2 maçı 1 puanla geçmesine rağmen Play-Off hattındaki yerini koruyan 'da bu sezon takımın en skorer ismi olan Doğukan İnci, 6 haftadır golleriyle skor yükünü sırtlıyor. Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren 21 yaşındaki futbolcu toplam 12 gole ulaştı. Sezonun ilk yarısında 6 gol atan Doğukan, son haftalarda gaza basıp 6 maçta 6 gol buldu.

Son 6 maçta yalnız golsüz sona eren Esenler Erokspor sınavında ağları sarsamayan genç yıldız adayı, bu periyotta 4 galibiyet alan takımın kazandığı 12 puana direkt katkı yaptı. Doğukan, profesyonel kariyerinin ilk sezonu olan 2017-18'in ikinci yarısında 2, geçen sezon da 6 gol atmıştı. Bu hafta Ağrı 1970 Spor'u ağırlaşacak Kaf-Kaf'ta eksik bulunmuyor.


Kaynak: DHA

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