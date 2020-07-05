HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Karşıyaka'da Doğukan için Fenerbahçe iddiası

TFF 3. Lig 2. Grup'taki Karşıyaka'nın 21 yaşındaki yıldız adayı Doğukan İnci'nin Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in radarına girdiği iddia edildi.

Karşıyaka'da Doğukan için Fenerbahçe iddiası
05.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:50

TFF 3. Lig 2. Grup'taki Karşıyaka'nın 21 yaşındaki yıldız adayı Doğukan İnci'nin Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in radarına girdiği iddia edildi. Koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle yeni sezonda kemer sıkmaya hazırlanan Süper Lig temsilcileri alt liglerden yetenekli gençlere yönelirken, yine 3. Lig'deki Gölcükspor'dan 19 yaşındaki İsmail Yüksek ve Bucaspor'dan 18 yaşındaki Barış Sungur'u alan Fenerbahçe'nin Doğukan'la da ilgilendiği öğrenildi. 

Karşıyaka'yla bu sezon çıktığı 24 maçta 12 gol atan genç forvet için şimdiye kadar yalnız menajerlerin temasa geçtiği, talip olduğu belirtilen kulüplerden resmi teklif gelmediği öğrenildi. Yeşil-kırmızılılarda 2.5 sezondur profesyonel olarak forma giyen Doğukan'ın adı daha önce 2018 yazında da Fenerbahçe'yle anılmıştı. Genç oyuncu U19 Milli Takımı'nda 1 kez forma giydi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada Spor
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi Spor
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı Spor
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti Spor
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir Spor
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor Spor
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Er meydanında karşımıza çıkın
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Er meydanında karşımıza çıkın
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek
17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor
Adıyaman'da görülen dev çekirge şaşkınlık yarattı
Adıyaman'da görülen dev çekirge şaşkınlık yarattı
Otobüse binen kadının cüzdanının çalındığı anlar, saniye saniye kamerada
Otobüse binen kadının cüzdanının çalındığı anlar, saniye saniye kamerada
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Mahkeme, 'Polis kesemez' diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Engelli genci 'Ne bakıyorsun?' diyerek öldüresiye döven vicdansız, yakalandı
Engelli genci "Ne bakıyorsun?" diyerek öldüresiye döven vicdansız, yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Yılmaz Tunç Bülent Turan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Buse Varol Coşkun Sabah Bülent Ersoy
Spor Okan Buruk Fatih Terim Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Düğün Twitter Sakarya Havai Fişek
Şu an buradasınız: Karşıyaka'da Doğukan için Fenerbahçe iddiası - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 14:51:26. #1.15#
title