Karşıyaka'da Doğukan gözden düştü

Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da 2019-20 sezonunda sergilediği performansın ardından ismi Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'la anılan Doğukan İnci, bu sezonki futboluyla beklentilerin uzağında kaldı.

Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da 2019-20 sezonunda sergilediği performansın ardından ismi Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'la anılan Doğukan İnci, bu sezonki futboluyla beklentilerin uzağında kaldı.

Yeşil-kırmızılı formayla 2019-20 sezonunda rakip fileleri 14 kez havalandırarak alkış toplayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, 2020-21'de 2'si penaltıdan olmak üzere 6 gol kaydetti. Son 3 sezonda biri yarı final, diğeri final olmak üzere 2 kez Play-Off oynayan Karşıyaka, bu yıl ilk 5'e kalamayarak sezonu erken noktalarken, inişli çıkışlı bir sezon geçiren Doğukan da menisküs yırtığı nedeniyle son 4 müsabakada forma giyemedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı