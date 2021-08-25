Karşıyaka'da Doğukan gözde
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Karşıyaka'da Doğukan gözde

Karşıyaka'da Doğukan gözde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçında 2'nci Lig ekibi Somaspor'la giriştiği gol düellosunu 3-2 kaybeden Karşıyaka'da Doğukan İnci'nin antrenmanlardaki performansı teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçında 2'nci Lig ekibi Somaspor'la giriştiği gol düellosunu 3-2 kaybeden Karşıyaka'da Doğukan İnci'nin antrenmanlardaki performansı teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Yeşil-kırmızılı ekibin yıldız adayı olup 2019-2020 sezonunda 14 golle parladıktan sonra Beşiktaş'ın transfer listesine giren 22 yaşındaki Doğukan, transfer gerçekleşmeyince geçen sezon tutuk kaldı. 

Geçen yıl 6 gol atabilen genç forvet performansıyla sık sık eleştiri aldı. Bu sezon başında takımdan ayrılmak istediğini belirtip bir süre antrenmanlara çıkmayan Doğukan, yönetimle anlaşıp takımda kaldıktan sonra antrenmanlardaki hırsıyla dikkat çekiyor. Yeni sezon öncesi kafasını tamamen sahaya veren genç futbolcunun antrenmanlardaki çalışması teknik heyet ve yönetimin beğenisini kazandı.

Öte yandan Kaf-Kaf'ta kadrodan elenen isimlerden Mustafa Değirmenci, Fatsa Belediyespor'a transfer oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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