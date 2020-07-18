Karşıyaka'da Doğukan Beşiktaşlı gibi TFF 3. Lig'te Antalya'daki Play-Off maçları için gün sayan Karşıyaka'da aylardır konuşulan Doğukan İnci'nin Beşiktaş'a transferi gerçekleşmek üzere.

TFF 3. Lig'te Antalya'daki Play-Off maçları için gün sayan Karşıyaka'da aylardır konuşulan Doğukan İnci'nin Beşiktaş'a transferi gerçekleşmek üzere. Kaf-Kaf'ın 21 yaşındaki forveti için daha önce menajeri kanalıyla teklif yapan Beşiktaş'ın yönetimle 2 milyon TL'nin üzerinde bonservis bedeli ve sonraki transferinden yüzde 15 pay karşılığında anlaştığı iddia edildi. Karşıyaka yönetimi, 2. Lig yolunda takımın kaderini belirleyecek Play-Off maçları öncesinde transferle ilgili açıklama yapmadı. Teknik direktör Soner Tolungüç de, futbolcusuyla ilgili yapılmak istenen radyo bağlantılarını Play-Off yarı finalinde çarşamba günü çıkacakları Belediye Derincespor maçına konsantre oldukları gerekçesiyle geri çevirdi.

Karşıyaka'nın Şubat 2018'de eski kulübü Bucaspor'dan 15 bin TL karşılığı yetiştiriciliğini alarak profesyonel yaptığı, aynı yaz kaleci Erhan Erentürk'ü Altınordu'ya satarken kırmızı-lacivertlilerle olan yetiştiricilik sorununu da çözdüğü Doğukan, transfer bitince yıllardır dış transfer yasağıyla takviye yapamayan, eski yabancılardan Igor Duric'e olan borç nedeniyle 6 puanının silinmesi tehlikesi yaşayan kulübüne ilaç gibi gelir getirecek. Doğukan, geçen sezon 6 gol atıp bu sezon 24 maçta kaydettiği 12 golle dikkat çekti. Takımının en skorer futbolcusu olan Doğukan'ın Kaf-Kaf'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. U19 Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen oyuncunun adı 2018'de Fenerbahçe'yle anılmıştı.

TARAFTARI UĞURLADIANTALYA'da oynanacak Play-Off maçlarında koronavirüs salgını nedeniyle takımlarının yanında olamayacak Karşıyaka taraftarları, futbolcuları İzmir'deki son antrenmanda yalnız bırakmadı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki akşam antrenmanını ziyaret eden yüzlerce taraftar, salgın nedeniyle tesis içine girmeyip dışarıda meşale yakarak takımlarına moral verdi. Taraftarlar ve futbolcular, karşılıklı olarak tezahürat yaptı. Yeşil-kırmızılılar, takımı, "Şampiyon" sloganlarıyla uğurladı. Yarı finalde 22 Temmuz'da Belediye Derincespor karşısına çıkacak Kaf-Kaf, bugün Antalya'ya gidip kampa girerek pusuya yattı.PRİM DESTEĞİ ARTIYOR

Karşıyaka'nın altyapı patentli kadrosunu Play-Off maçlarında şampiyonluk yolunda motive etmek için yönetim toplam 600 bin TL prim açıklarken Eski Başkan Vekili Gökhan Şensan'ın 30 bin TL'lik katkıyla başlattığı prim havuzuna destek sürüyor. Prim havuzuna Gökşin Konsoluğlu, Serkan Odaman ve Can Özakın 10'ar bin, Hakan Çeliker, Ziyanur Hasbay ve Tayfun Yungul 5'er bin, Özgür Okan 2 bin, Hakan Alka 1912 TL'yle destek verdi. Başkan Turgay Büyükkarcı'yı arayan Seyhan Akıncı, 20 bin TL şampiyonluk primi taahhüt etti. Kaf-Kaf'ta yönetim, eski yöneticiler ve camianın katkısıyla futbolculara Play-Off'tan şampiyon dönmeleri halinde dağıtılacak primin 1 milyon TL'yi bulması bekleniyor. Karşıyaka'da takım kaptanları Mustafa Aşan ve Cenk Özbey de açıklama yaparak, para için değil arma için savaşacaklarını, Antalya'dan 2. Lig'e çıkmış bir kulüp olarak döneceklerini söyledi.

Kaynak: DHA