Karşıyaka'da divanda seçim günü

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - Karşıyaka'da koronavirüs pandemisi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır ertelenen divan yönetim kurulu seçimleri yarın yapılacak. Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikahevi'ndeki genel kurul saat 18.30'da başlayacak. Kulübün en üst kurulu olan divan yönetim kurulu seçimleri için camianın tecrübeli isimlerinden Atakan Karakaplan ve Semih Türetkin'in listeleri yarışacak. Atakan Karakaplan'ın divan yönetimi listesinde mevcut Divan Başkanı Fatih Diniz'in yanı sıra Semra Aksu, Hüseyin Hamamcı, Müjdat Uyar, Mustafa Karluk, Hakan Düzdemir, Kaan Akacun, Celal Ergin, Hakan Özdurna, Tevfik Çelti, Avni Demir, Ekrem Güçsav, Osman Avcı, Mustafa Başman, Müjdat Özbalkan, Vehbi Moğol yer alıyor.

Kulübün eski divan başkanı ve sembol isimlerinden Tahir Türetken'in oğlu olan Semih Türetken'in listesinde de Hüseyin Uluğ Atasoy, Edhem Rıfat Bayraktaroğlu, Tevfik Bayraktar, Yusuf İzzettin Güven, Muharrem Gürbüz, Müfit Arslanalp, Ediz Fuat Baksı, Sadettin Babürhan, Mehmet Mithat Salepçioğlu, Cemil Murat Bayar, Mehmet Doğan, Mehmet Erkunt Kadakgil, Selim Çolak, Hakan Kalaycıoğlu, Volkan Derya Özsökmen ve Emin Tolga Uysal bulunuyor. Yeşil-kırmızılılarda iki aday da divan seçimleri öncesi camiaya mesajlar verdi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme hattıyla aynı puanda olan Karşıyaka'da kendi içinde yeniden yapılanan futbol şubesinde görev dağılımı yapıldı. Yeşil-kırmızılılarda Ahmet Dördüncü futboldan sorumlu asbaşkan, İrfan Ilgazlı futbol şube başkanı, İbrahim Palaoğlu A takım sorumlusu, Murat Polat altyapı başkanı, Emrah Altınbaş altyapı başkan yardımcısı, Özer Uğur ve Haldun Metinler reklam ve organizasyon sorumluları, Suat Metiner tesis sorumlusu, Engin Ceylan turizm ve seyahat sorumlusu, Can Yaya, Ali Yüceışık, Fatih Bilgilier ile Melih Oktay kurumsal iletişim ve proje sorumluları, Kemal Malhatun ile Serhat Akkaya da taraftar ve medya sorumluları olarak ilan edildi. Futbolda altyapı şube yönetimi de revize edildi.