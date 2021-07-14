Karşıyaka'da Cüneyt Biçer tamam
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karşıyaka'da Cüneyt Biçer tamam

Karşıyaka'da Cüneyt Biçer tamam
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi transfer yasağını kaldırıp iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Karşıyaka, teknik direktörlük görevi için Cüneyt Biçer'le prensip anlaşmasına vardı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi transfer yasağını kaldırıp iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Karşıyaka, teknik direktörlük görevi için Cüneyt Biçer'le prensip anlaşmasına vardı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlük görevi için Cüneyt Biçer ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Kulübümüz ve Cüneyt Biçer arasındaki resmi sözleşme önümüzdeki günlerde imzalanacaktır" ifadelerine yer verildi.

3'üncü Lig'de daha önce 2016-17 sezonunda Altay'ı Play-Off'tan 2'nci Lig'e çıkaran teknik direktör Cüneyt Biçer, 2019-20 sezonunda Turgutluspor'un başındayken yine aynı ligde Play-Off finalinde Karşıyaka'ya rakip olmuştu. Biçer'in çalıştırdığı Turgutluspor, normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten maçta yeşil-kırmızılı takımı seri penaltı atışlarıyla 7-5 yenerek bir üst lige yükselmişti. Cüneyt Biçer, bir dönem Azerbaycan'ın FC Bakü takımında da teknik direktörlük yaptı.

KALECİ NECATİ'DEN İNDİRİMTransfer yasağını kaldırmak için kulüpten alacaklı eski oyuncularıyla görüşmelerini sürdüren Karşıyaka yönetimi, eski kaleci Necati Yılmaz'la da el sıkıştı. Dosya miktarında büyük oranda indirime giden Necati Yılmaz'ın Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki dosyası kapatıldı. Kulüpten futbolcuya teşekkür mesajı yayınlandı.HAKAN KUŞ GİDİCİ

Karşıyaka'da son yılların en skorer oyuncusu olan forvet Hakan Kuş'un yuvadan uçmaya hazırlandığı iddia edildi. Kulüple sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki futbolcunun İskenderun FK ile anlaşma aşamasına geldiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Beşiktaş'a dev çalım! Galatasaray, Fransız yıldız Valentin Rosier için Sporting Lizbon'la anlaştı
Beşiktaş'a dev çalım! Galatasaray, Fransız yıldız Valentin Rosier için Sporting Lizbon'la anlaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Acun Ilıcalı Sertab Erener
Spor Salih Uçan Şenol Güneş Metin Oktay Şaban Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karşıyaka'da Cüneyt Biçer tamam - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 11:41:19. #1.16#

title