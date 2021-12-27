Karşıyaka'da Çocuklar Kendi Oyuncaklarını Yapıyor

KARŞIYAKA, İZMİR (Habermetre) - Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı anaokullarında eğitim gören çocuklar, ahşap oyuncak atölyesi ile kendi oyuncaklarını üretiyor. Özel olarak tasarlanmış, güvenli marangoz aletleriyle marangozluk işlemlerini gerçekleştiren çocuklar eğlenerek öğreniyor.

Çocuk gelişiminde oyun kavramının önemine dikkat eden ve bu şekilde çalışmalarına yön veren Karşıyaka Belediyesi, anaokullarında çeşitli faaliyetler yürütüyor. Çocukların; merak, keşif, yaratıcılık ve üretim gibi konulara ilgisini artırmak amacıyla çeşitli atölyeler düzenleniyor. Bu atölyelerden biri olan Ahşap Oyuncak ve Marangozluk Atölyesi MARO'da, çocuklar kendi oyuncaklarını üretiyor. Makineler ile; torna, kesme, delme, zımparalama ve boyama işlemlerini öğrenen çocuklar, doğal ahşap malzemelerden yeni tasarımlar oluşturuyor.

Her Açıdan Fayda Sağlıyor

Bu atölye sayesinde çocuklar birlikte çalışarak sosyal kapasitelerini geliştiriyor, kendini diğer bireylerden ayıran özelliklerini keşfediyor. Kendini ifade etme şansı bulan çocuklar, kendi kendine yeterli olabilme niteliği kazanıyor. Ayrıca üretim süreci boyunca fiziksel olarak büyük ve ince kas motor becerilerini; hafıza ve dil yetilerini geliştirme fırsatı buluyor. Yeni bir zanaat alanını tanıyarak yaratıcılıklarını geliştiren çocuklar, atölye sonunda kendi ürettikleri oyuncaklarla doyasıya eğleniyor.

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