KARŞIYAKA'DA ÇINAR AĞAÇLARININ SÖKÜLMESİNE ELEŞTİRİ
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KARŞIYAKA'DA ÇINAR AĞAÇLARININ SÖKÜLMESİNE ELEŞTİRİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, park yapılacak arazideki bazı çınar ağaçlarının sökülmesi tepki çekti.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, park yapılacak arazideki bazı çınar ağaçlarının sökülmesi tepki çekti. Bölge sakinlerinden, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin eski Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fahrettin Macit, sökülen ağaçların nereye dikilirse dikilsin mevsim nedeniyle tutmayacağını ayrıca iş makinelerinin sökülmeyen diğer ağaçlarda da zarar yol açtığını söyledi.

Karşıyaka'nın Mavişehir Mahallesi 2040 sokak üzerinde yapılması planlanan park için belediye ekiplerinin gözetiminde taşeron bir firma tarafından çalışma başlatıldı. Ancak arazide bulunan çınar ağaçlarından bir kısmı yerinden sökülünce dikkat çekti. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin eski Öğretim üyelerinden evli, çocuk 4 torun sahibi Prof. Dr. Fahrettin Macit, bu duruma tepki gösterdi. Yapılanın yanlış olduğunu gerekirse suç duyurusunda bulunacağını, bir an önce söküm çalışmalarının durdurulması gerektiğini belirten Macit, şunları söyledi:

"Üç gündür burada bir cinayet işleniyor. Bitki cinayeti bu. Burası yaklaşık 30 dönümlük bir alan. Bu arazi iş makineleri çalışıyor. Bu makinelerin hacmi büyük olduğu için ağaçlara zarar veriyorlar. Öncelikle de şunu söyleyeyim. Bu mevsimde bu iş yapılmaz"

Yapılan yanlışları sıralayan Macit, "Gereksiz yere ağaç söküyorlar. Kalan ağaçlarda ise hasar bırakıyorlar. Burada yetişmiş 6 ile 9 yaşında çınarlar var. Sökülen en az 40 ağaç var, zarar gören de bir o kadar ağaç bulunuyor. Sökülmeyen bazı ağaçlar ise devrildi. Bunları tekrar diktiler. Ancak bu tür ağaçlar tutmaz. Makinelerin zarar verdiği ağaçlar ise macun sürülmediği takdirde onlar da çürür gider. Sökülenler ise bu mevsimde dikilse tutmaz. Sökülenler artık atılacak. Bu katliam hiç olmazsa artık durdurulsun. Bunu yapanlar hakkında gerekirse savcılığa şikayette bulunacağım" dedi.

Öte yandan bölgedeki çalışmaları belediye adına taşeron bir firmanın yürüttüğü öğrenildi. Ayrıca yetkililer, bölgedeki ağaçlardan sadece kurumuş olanları söktüklerini önü sürdü.

KARŞIYAKA'DA ÇINAR AĞAÇLARININ SÖKÜLMESİNE ELEŞTİRİ
KARŞIYAKA'DA ÇINAR AĞAÇLARININ SÖKÜLMESİNE ELEŞTİRİ
KARŞIYAKA'DA ÇINAR AĞAÇLARININ SÖKÜLMESİNE ELEŞTİRİ
KARŞIYAKA'DA ÇINAR AĞAÇLARININ SÖKÜLMESİNE ELEŞTİRİ
KARŞIYAKA'DA ÇINAR AĞAÇLARININ SÖKÜLMESİNE ELEŞTİRİ
KARŞIYAKA'DA ÇINAR AĞAÇLARININ SÖKÜLMESİNE ELEŞTİRİ
KARŞIYAKA'DA ÇINAR AĞAÇLARININ SÖKÜLMESİNE ELEŞTİRİ
KARŞIYAKA'DA ÇINAR AĞAÇLARININ SÖKÜLMESİNE ELEŞTİRİ
KARŞIYAKA'DA ÇINAR AĞAÇLARININ SÖKÜLMESİNE ELEŞTİRİ
KARŞIYAKA'DA ÇINAR AĞAÇLARININ SÖKÜLMESİNE ELEŞTİRİ
KARŞIYAKA'DA ÇINAR AĞAÇLARININ SÖKÜLMESİNE ELEŞTİRİ
KARŞIYAKA'DA ÇINAR AĞAÇLARININ SÖKÜLMESİNE ELEŞTİRİ
KARŞIYAKA'DA ÇINAR AĞAÇLARININ SÖKÜLMESİNE ELEŞTİRİ
KARŞIYAKA'DA ÇINAR AĞAÇLARININ SÖKÜLMESİNE ELEŞTİRİ
KARŞIYAKA'DA ÇINAR AĞAÇLARININ SÖKÜLMESİNE ELEŞTİRİ
KARŞIYAKA'DA ÇINAR AĞAÇLARININ SÖKÜLMESİNE ELEŞTİRİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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