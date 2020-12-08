Karşıyaka'da çifte telaş
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Karşıyaka'da çifte telaş

08.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:45
Karşıyaka'da çifte telaş

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki zirve yarışında perşembe günü lider İçel İdmanyurdu'nu ağırlayacak Karşıyaka, sakatlığı bulunan takım kaptanı Mustafa Aşan ve Namık Barış'ı maça yetiştirmeye çalışıyor.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki zirve yarışında perşembe günü lider İçel İdmanyurdu'nu ağırlayacak Karşıyaka, sakatlığı bulunan takım kaptanı Mustafa Aşan ve Namık Barış'ı maça yetiştirmeye çalışıyor. Çapraz bağlarından ameliyat olan Burak'ın sezonu büyük oranda kapattığı yeşil-kırmızılılarda kasığındaki ağrıları nedeniyle Batman Petrolspor deplasmanında oyundan çıkıp hafta boyunca takımdan ayrı düz koşular yapan ön libero Mustafa Aşan ile Batman'da forma giyemeyen sağ kanat Namık Barış'ın durumları belirsizliğini koruyor. 

İki futbolcunun tedavilerinin sürdüğü ve net durumlarının maç saatinde belli olacağı öğrenildi. İçel İdmanyurdu önünde hata yapmak istemediklerini belirten Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir eşikteyiz. Kazanıp zirveye daha da yaklaşmak istiyoruz. Sakat oyuncularımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Ancak sahada kim olursa olsun elinden gelinin en iyisini yapacağından hiç şüphem yok" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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