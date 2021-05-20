Karşıyaka'da Cezayir dönemi bitti

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonu şampiyonluk ve Play-Off hedeflerinin uzağında tamamlayan Karşıyaka'da teknik direktör İbrahim Cezayir dönemi sona erdi.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonu şampiyonluk ve Play-Off hedeflerinin uzağında tamamlayan Karşıyaka'da teknik direktör İbrahim Cezayir dönemi sona erdi.

Kulüple 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan İbrahim Cezayir, başkan Turgay Büyükkarcı'yla bir araya gelerek feshin mali şartlarında anlaştı. Yeşil-kırmızılılarda 2'nci yarının ilk haftası sonrası istifa eden Soner Tolungüç'ün yerine göreve gelen Cezayir, 14 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet almıştı. Karşıyaka'da başkan Büyükkarcı, teknik direktörlük için Ümit Milli Takım'da Tolunay Kafkas'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan, daha önce Darıca Gençlerbirliği'ni çalıştıran Ender Alkan'la anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş