Karşıyaka'da Cezayir dönemi bitti
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Karşıyaka'da Cezayir dönemi bitti

Karşıyaka'da Cezayir dönemi bitti
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonu şampiyonluk ve Play-Off hedeflerinin uzağında tamamlayan Karşıyaka'da teknik direktör İbrahim Cezayir dönemi sona erdi.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonu şampiyonluk ve Play-Off hedeflerinin uzağında tamamlayan Karşıyaka'da teknik direktör İbrahim Cezayir dönemi sona erdi.

Kulüple 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan İbrahim Cezayir, başkan Turgay Büyükkarcı'yla bir araya gelerek feshin mali şartlarında anlaştı. Yeşil-kırmızılılarda 2'nci yarının ilk haftası sonrası istifa eden Soner Tolungüç'ün yerine göreve gelen Cezayir, 14 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet almıştı. Karşıyaka'da başkan Büyükkarcı, teknik direktörlük için Ümit Milli Takım'da Tolunay Kafkas'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan, daha önce Darıca Gençlerbirliği'ni çalıştıran Ender Alkan'la anlaşmaya varmıştı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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