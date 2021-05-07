Karşıyaka'da Cezayir beklemede
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Karşıyaka'da Cezayir beklemede

Karşıyaka'da Cezayir beklemede
Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de sezonu tamamlayan Karşıyaka'da teknik direktör İbrahim Cezayir, Başkan Turgay Büyükkarcı'yla değerlendirme toplantısı yapacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de sezonu tamamlayan Karşıyaka'da teknik direktör İbrahim Cezayir, Başkan Turgay Büyükkarcı'yla değerlendirme toplantısı yapacak. Başkan Büyükkarcı'nın Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li Final maçları için Rusya'da olduğunu hatırlatan Cezayir, "Sezon bittikten sonra toplantı yapamadık. Rusya dönüşü hafta içinde görüşüp geride kalan sezonu değerlendireceğiz. Yol haritasını belirleyeceğiz. Sözleşmesi biten ve devam eden isimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunacağız" dedi.

Genç teknik adamın Karşıyaka'yla 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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