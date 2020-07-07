Karşıyaka'da can dostlara yerinde tedavi
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Karşıyaka'da can dostlara yerinde tedavi

Sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kedi ve köpeklerin yoğun olduğu bölgelerde düzenli olarak 'yerinde tedavi ve bakım' işlemleri gerçekleştiriyor.

Karşıyaka'da can dostlara yerinde tedavi
07.07.2020 11:58 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:07

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllülerinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında; parazit tedavileri, aşılama ve genel muayene işlemleri can dostların doğal ortamında yapılıyor. Belediyenin veteriner kliniklerinde de daha kapsamlı bakım ve tedavi gerektiren işlemler yürütülüyor.

YOĞUN BÖLGELER GÖNÜLLÜLERE EMANET

HAYTAP Temsilcisi Meral Örüç ve bölge gönüllü sorumlusu Macide Aksoy Kasırga'nın da katılımıyla

Zübeyde Hanım Parkı içerisinde yapılan çalışmada, hizmetleri hakkında bilgi veren Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, "Mavişehir ve Örnekköy'de iki tane kliniğimiz var. Bu merkezlerde rutin çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. İlçe sınırları içerisinde popülasyonun fazla olması sebebiyle, her hasta ya da aşılanacak hayvanı kliniğe alma şansımız yok. Zübeyde Hanım Parkı gibi popülasyonun yoğun olduğu bölgelerde yıl boyunca belli aralıklarla çalışmalar yapıyoruz. Duyarlı vatandaşlarımız sürekli takipte. Tespit edilen hasta ya da bakıma muhtaç hayvanları yerinde muayene ediyor; bakımlarını, parazit tedavilerini, aşılama işlemlerini yapıyoruz. Eğer gerekli ise kliniğe alıyoruz. Kedi popülasyonunu kontrol altında tutmaya gayret gösteriyoruz. Gönüllülerimizle koordinasyon halinde çalışarak, randevularla kliniklerimizde kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştiriyoruz" dedi.

'İYİ NİYETLE' YAPILAN HATALARA DİKKAT!

Vatandaşların iyi niyetle pilot noktalara bıraktıkları yavru kedilerin, tedavisi yapılmış kedi sürüsü için tehdit oluşturduğuna da dikkat çeken Çağlayan İnanlı "Bazı hayvansever vatandaşlarımız nasıl olsa kedi evi var ve hayvanlar besleniyor diye, buldukları tüm yavru kedileri bu bölgelere bırakıyorlar. Bu kesinlikle doğru bir davranış değil, bundan mutlaka kaçınmaları lazım. Çünkü orada oturmuş, tüm tedavi ve bakımları tarafımızca yapılmış bir sürü var. Oraya bırakılan her yeni hayvan; hastalık taşıyıcısı olmakla beraber oradaki kedi popülasyonunun hastalanmasına, viral hastalıkların yayılmasına ve ölümlere sebebiyet verebiliyor" ifadelerini kullandı.

"YEMEK ARTIĞI BIRAKILMAMALI"

Ayrıca, sokaklara bırakılan yemek artıklarının hayvanlara zarar verdiğini de vurgulayan İnanlı "Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz; lütfen beslenme noktalarına ya da sokaklara yemek artıkları bırakmasınlar. Bu şekilde sokak hayvanlarına yardım etmiş olmuyorlar, aksine yiyecekler bozulduğu için onları tehlikeye atıyorlar. Beslenme noktalarımıza gönüllü hayvanseverler tarafından yeterli miktarda kuru mama bırakılıyor, hayvanlar aç kalmıyor. Sokak hayvanlarına yardım etmek isteyenler Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçebilir ya da gönüllü hayvanseverlere ulaşabilir. İyilik yapayım derken, can dostlarımıza zarar vermeyelim" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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