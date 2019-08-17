Karşıyaka'da buzlar eridi

17.08.2019 16:24

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona 2 hafta kala yay gibi gerilen Karşıyaka'da, taraftarların bir kısmının kadrodan elenen Battal ve Onur yüzünden cephe aldığı teknik direktör Mesut Toros'un, takım kaptanı Mustafa Aşan'la arasında peşinat tartışması nedeniyle oluşan buzlar eridi. Toros ve Mustafa'nın Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Geçen sezon takımı düşme hattında son sıradan devralıp Play-Off oynatarak 2'nci Lig'in kapısından döndüren Mesut Toros'un, eski futbolcusu Battal'ın lige günler kala kendisiyle ilgili zehir zemberek iddialarına cevap vermeyeceği öğrenildi. Kadrodan elendikten sonra 5 aydır kulüp bulamayan Battal, Toros'u geçen sezon oyunculara, taraftara küfür etmekle suçlamış, tesislere alkollü geldiğini iddia etmişti. Karşıyaka'da yönetim de son günlerde yaşanan gerilim sonrası suskunluğunu koruyor. Yeşil-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de Nazilli Belediyespor'la Nazilli İlçe Stadı'nda hazırlık maçı oynayacak.



Kaynak: DHA